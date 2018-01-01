جديل كبير بعد تقبيل الرئيس الفلبيني لفتاة من الجالية في سيول

جهينة نيوز:

أغضب الرئيس الفلبيني، المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، الرأي العام مجددا، بعد تقبيله فتاة فلبينية، أثناء زيارته الجالية الفلبينية في العاصمة الكورية سيول.

وخلال لقائه بالجالية، طلب دوتيرتي من سيدتين الصعود إلى المسرح كي يسلمهما كتابا، قبل أن يقبل إحداهما من فمها.

وطلب دوتيرتي القبلة مقابل الكتاب "الهدية"، حيث قال: "يجب أن تدفعي لي بقبلة. هل أنت مستعدة للقبلة"؟

ونال هذا المشهد تصفيقا فوريا من الحضور، لكن ردود الفعل على الإنترنت لم تكن بنفس الدرجة من الحماسة، حيث أعرب كثيرون عن ضيقهم مما جرى ووصف البعض الرئيس بالمعادي للنساء.

وسبق لدوتيرتي أن أطلق تصريحات اعتبرها البعض مهينة بحق النساء، مثل ما تردد عن تشجيعه الجنود على التصويب على مناطق حساسة بجسد معارضات، حسب صحيفة "تلغراف".