نتنياهو يحذر المانيا من تداعيات عدم اتخاذها موقف اكثر تشددا من ايران

جهينة نيوز

حذّر رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، المانيا من انها قد تشهد ارتفاعا في اعداد اللاجئين السوريين الراغبين بدخول اراضيها، اذا لم تتخذ موقفا اكثر تشددا ضد ايران وتتخلى عن الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وزعم نتانياهو قائلا إن طهران "تمكنت من تعزيز حضورها العسكري في دول مثل سوريا واليمن بعد ان تم رفع العقوبات عنها مقابل وقفها انشطتها لتخصيب اليورانيوم".

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في ختام لقائه بها، إن ايران تريد "اساسا شن حملة تشيّع في سوريا حيث الغالبية سنية"، وفقا لادعائه.