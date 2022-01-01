ماي تبلغ ترامب أن الرسوم الجمركية الأميركية "غير مبررة"

الإثنين, 4 حزيران 2018 الساعة 21:30 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ماي تبلغ ترامب أن الرسوم الجمركية الأميركية

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي "غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

وأبلغ الصحافيين قائلا "رئيسة الوزراء أثارت القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي قالت إنها غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

أضاف "قالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حلفاء مقربين في الأمن القومي، وندرك أهمية قيم التجارة الحرة والعادلة في أنحاء العالم. رئيسة الوزراء أكدت أيضا على الحاجة لحماية الوظائف".


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