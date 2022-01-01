ألمانيا تطالب السفير الاميركي بتوضيح تصريحاته حول المحافظين الاوروبيين

جهينة نيوز:

طالبت ألمانيا السفير الأميركي الجديد لديها ريتشارد غرينيل المؤيد للرئيس الاميركي دونالد ترامب بتوضيح تصريحاته بأنه يريد "تمكين" المحافظين الاوروبيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين "طلبت توضيحا من الجانب الأميركي"، لافتا الى أن وزير الدولة اندرياس ميخاليس سيناقش الأمر مجددا مع غرينيل في لقاء معد مسبقا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ونقل موقع "بريتبارت نيوز" عن غرينيل، الذي تولى منصبه قبل أقل من شهر، حماسه إزاء "الموجة الاوروبية من السياسات المحافظة" التي نشأت عن "السياسات الفاشلة لليسار".

وقال للموقع البريطاني "اوّد بالتأكيد تمكين محافظين آخرين في ارجاء اوروبا"، في تصريحات اعتبرها سياسيون ألمان ووسائل إعلام محلية تدخل غير معتاد من دبلوماسي.

من جهته، قال النائب عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي ثورستين شايفر غمبل على تويتر إن "المواطنين الاوروبيين لا يحتاجون تابعا لترامب ليخبرهم لمن يصوتون. السفير الأميركي الذي يتدخل في العملية الديموقراطية لهذه الدرجة هو ببساطة في غير محله".