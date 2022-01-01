عزل أكبر ثلاثة مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن أكبر 3 مسؤولين عسكريين في كوريا الشمالية عزلوا من مناصبهم فيما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للاجتماع يوم 12 حزيران في سنغافورة.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن أكبر ثلاثة مسؤولين في جيش كوريا الشمالية جرى استبدالهم.

وقالت "يونهاب" إن المسؤولين الثلاثة هم وزير الدفاع باك يونغ سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري ري ميونغ سو وكيم جونغ جاك مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري.

ولم تتضح دوافع كيم لاتخاذ هذه الخطوة لكن محللين قالوا إن التغييرات تسمح له وللحزب الحاكم بإحكام قبضتهما على الجيش الشعبي الكوري.