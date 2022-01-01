بوتين يوقع على قانون العقوبات ضد أمريكا وحلفائها

الإثنين, 4 حزيران 2018 الساعة 15:08 | سياسة, عالمي

بوتين يوقع على قانون العقوبات ضد أمريكا وحلفائها

جهينة نيوز

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون العقوبات الجوابية وتم نشر نص الوثيقة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، اليوم الاثنين 4 حزيران/يونيو.

ووفقا للوثيقة فإن الرئيس سيملك الصلاحية لفرض الحظر أو تجميد التعاون الدولي مع الدول الأجنبية غير الصديقة، إضافة إلى المنظمات، التي تدرج بشكل مباشر أو غير مباشر، في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة.

كما قد يتم فرض الحظر أو القيود على استيراد وتصدير المنتجات أو المواد الخام من قبل المنظمات، التي تتواجد تحت الولاية القضائية المباشرة أو غير المباشرة للدول الأجنبية غير الودية.


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