كوبر يعلن تشكيلة مصر النهائية لكأس العالم

جهينة نيوز:

أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر تشكيلة من 23 لاعباً اليوم (الاثنين) للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح.

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 حزيران (يونيو) قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض والسعودية.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنكليزي، إلى تشكيلة كوبر على رغم تعرضه إلى إصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أمام ريال مدريد ووسط تكهنات حول موعد عودته.

وجاءت التشكيلة النهائية على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا) عمر جابر (لوس آنجليس) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويغان) محمود عبد الرازق (شيكابالا) (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم «كهربا» (الاتحاد السعودي) محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي).

المصدر رويترز