حقيقة التفجيرات في القاعدة الأميركية بمنطقة عين عيسى بالرقة؟

جهينة نيوز

أعلن قائد من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" رفض الإفصاح عن اسمه، أن المعلومات المتداولة من قبل وسائل الإعلام حول دوي انفجار في القاعدة الأميركية بالقرب من مدينة عين عيسى في الرقة غير دقيقة.

وأشار لـ "وكالة سبوتنيك" إلى أنهم يقومون بتنفيذ تفجيرات تدريبية في القواعد العسكرية في المنطقة بين الحين والآخر، وذلك لتدريب المسلحين الجدد على إبطال مفعول الألغام والمتفجرات. وأوضح أنهم يقومون بتحييد الألغام تحت إشراف خبراء المتفجرات.

وأكد المتحدث باسم "قسد" مصطفى بالي لوكالة "سبوتنيك" أن الأنباء حول الهجوم على قاعدة عين عيسى غير صحيحة، قائلا: "في حال وقوع مثل هذا الحادث، كنا سنقدم تصريحات بهذا الشأن على الموقع الرسمي ل "قسد".

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء حول وقوع انفجار بالقرب من قاعدة فرنسية أميركية عسكرية شمالي محافظة الرقة السورية.