الأردن..بعد الاحتجاجات المتصاعدة . الملقي يقدم استقالته

جهينة نيوز:

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي الاثنين استقالته إلى العاهل عبد الله الثاني عقب سلسلة احتجاجات شعبية على مشروع قانون أقرته الحكومة يرفع ضريبة الدخل و جاءت الاستقالة بعد استدعاء الملقي إلى قصر الحسينية .

ويأتي هذا فيما يعتزم مجلس النواب الأردني تقديم طلب إلى الملك الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، فيما أعلنت الشرطة اعتقال العشرات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله إن "لدى المجلس رغبة كبيرة في رد تعديلات قانون الضريبة"، التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.

وأضاف أن "رد القانون سيسهم في نزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".