تراجع شعبية فيس بوك بين المراهقين

جهينة نيوز:

أظهرت دراسة لمركز أبحاث بيو أن 51% من المراهقين يستخدمون فيس بوك، في حين تزيد النسبة إلى 85% لموقع يوتيوب و72% لإنستغرام و69% موقع سناب شات.

وحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في التكنولوجيا فإن الأمر يصبح أشد سوءاً، بعد سؤال المراهقين عن الموقع الأكثر استخداماً من قبلهم، حيث قال 32% منهم إنهم يستخدمون يوتيوب، باستمرار و15% إنستغرام، و35% يستخدمون سناب شات، وقال 10% فقط من المراهقين الذين شملهم المسح إنهم يستخدمون فيس بوك باستمرار.

وذكرت نسبة أقل من المراهقين إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى باستمرار مثل تويتر، ووريدت، وتامبلر.

في الوقت نفسه فإن 95% من المراهقين قالوا إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية.

ولم يقدم المراهقون رأياً ملموساً عما إذا كانوا يرون الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي جيداً أم سيئاً وقال 45% منهم إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتهم لا إيجابي ولا سلبي.