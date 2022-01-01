عارضة الأزياء " آشلي غراهام " تستخدم سائل تنظيف "للتسمير"!

الإثنين, 4 حزيران 2018 الساعة 14:21 | منوعات, منوعات

عارضة الأزياء

جهينة نيوز:

فاجأت العارضة الأميركية ذات الوزن الزائد "آشلي غراهام" متابعيها على صفحتها الشخصية عبر تطبيق "إنستغرام"، والبالغ عددهم 6.8 مليوناً باستخدامها منظفا منزليا لمساعدتها على "تسمير" جسمها.

وأشارت "آشلي" إلى رضائها التام عن ابتكارها، حيث كانت قد استخدمت كريم تسمير مزيف أثر بالسلب على بشرتها، وأنقذ سائل تنظيف الزجاج "Windex" الموقف.

ورداً على تجربة آشلي غراهام، صرحت خبيرة التجميل فابيولا تروجيلوا لألور لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ما يُسمع من بعض الناس عن استخدام Windex من أجل إصلاح مشاكل التسمير الصناعي ليس بالضرورة أمرا جيدا، حيث أن المواد الكيميائية تقشر الطبقة الخارجية من الجلد تماماً، وهذا قد يضر بالجلد بشكل كبير، وحذرت من استخدام مثل هذه الوصفات غير العلمية بالمرة.


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