فتح تحقيق مع مدير مكتب ماكرون!

جهينة نيوز

فتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقا اليوم الاثنين في مزاعم انتهاك ألكسي كولير مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في شركات قابضة حكومية ووزارة المالية.

ويأتي التحقيق الأولي بعد أن تقدمت مجموعة (أنتيكور) لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.

وكولير هو الأقرب لماكرون بحكم منصبه كأمين عام لقصر الإليزيه.

وقال مكتب ماكرون اليوم إن كولير سيرد على مزاعم تضارب المصالح بإثبات أنه لم يفعل أي شيء غير ملائم. وأضاف أن الشكوى التي تقدمت بها (أنتيكور) تستند إلى تقارير إعلامية تتضمن معلومات مغلوطة.

وتابع ”سيقدم السيد كولير كل الوثائق اللازمة لإظهار أن سلوكه يحترم سيادة القانون طول الوقت“.

رويترز