الجيش الليبي يسيطر على ميناء درنة ويمهد لإقتحام المدينة

جهينة نيوز

أكد مصدر عسكري ليبي سيطرة قوات الجيش الوطني، على كافة المناطق فى الساحل الشرقي لمدينة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبي تقوم حاليا بعمليات تمشيط لأماكن الإرهابيين.

وقال المصدر الليبي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على ميناء درنة، مرجحا بدء الجيش في عملية خاطفة لاقتحام مدينة درنة وملاحقة الجماعات المتطرفة.

وكان الجيش الليبي سيطر على مساحات شاسعة في مدينة درنة، ما أدى لتراجع الجماعات المتطرفة إلى داخل الأحياء في مدينة درنة عقب الانتصارات التي حققها الجيش الليبي.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، انطلاق حملة عسكرية لتحرير المدينة.

يذكر أن درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".