هبوط اضطراري لطائرة تصدع زجاجها بتأثير البرد في أمريكا

جهينة نيوز

قال مسؤولون إن عاصفة من البرد تسببت في تصدع الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فينيكس مما اضطرها لتحويل مسارها إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقالت شركة الطيران في بيان إن طائرة الرحلة رقم 1897 من سان أنطونيو في تكساس إلى فينيكس حولت مسارها ”بسبب ضرر سببه الطقس أثناء الرحلة“. لكن البيان لم يتضمن تفاصيل أخرى بخلاف تسبب البرد في أضرار في أنف الطائرة وزجاجها الأمامي.

وجاء في البيان أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي من ركاب الطائرة البالغ عددهم 130 راكبا أو أفراد الطاقم المكون من خمسة أشخاص وأن الطائرة استطاعت الهبوط بشكل عادي.

وذكرت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه319، هبطت بعد الثامنة مساء بقليل بالتوقيت المحلي وأن أطقم الصيانة تعكف على تقييم حالتها. ونقل جميع الركاب فيما بعد إلى طائرة أخرى للذهاب إلى وجهتهم.

رويترز