إيران: نأمل باستمرار الجهود الروسية لتنفيذ برنامج الاتفاق النووي الإيراني

جهينة نيوز

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني، علي مطهري، اليوم الاثنين، أن بلاده تأمل باستمرار الجهود الروسية لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت سبوتنيك عن مطهري قوله في اجتماع مع نائب رئيس مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، إيلياس أوماخانوف: "لقد ذكرتم خطة العمل الشاملة المشتركة (حول النووي الإيراني). ومن المناسب هنا أن نشكر روسيا على الجهود التي بذلتها لتنفيذ هذه الخطة، ونأمل بأن تستمر هذه الجهود في المستقبل".

وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني، بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تأمل طهران بتعاون أكبر مع الحكومة الروسية، مشيرا إلى أنه إذا كانت الطريقة التي لجأت إليها إدارة الرئيس الأميركي ستصبح تقليدًا، فإنه لن يكون بالإمكان الوثوق في العلاقات الدولية.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.