سيناريو كارثي يهدد بريطانيا !

جهينة نيوز:

حذر موظفو الخدمة المدنية في بريطانيا من نقص الغذاء والوقود والأدوية في غضون أسابيع، إذا غادرت المملكة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.

وحيث قالت صحيفة “صنداي تايمز” إنّ مسؤولين حكوميين وضعوا نموذج لثلاثة سيناريوهات محتملة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل، معتدل وخطير وكارثي.

وقد أضافت الصحيفة: “في ظل السيناريو الخطير، فإنّ ميناء دوفر الإنجليزي سينهار في اليوم الأول، كما أنّ الإمدادات ستنفد قريباً في المتاجر والمستشفيات”.

وتريد بريطانيا التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تغادره رسمياً في 29 آذار 2019، لكن المسؤولين أيضا يضعون دائما خططا للمفاوضات، تنتهي دون اتفاق.