رحيل "عزت الجندي" مؤلف أكثر أغنية مبيعاً في الوطن العربي!

جهينة نيوز:

خسر الوسط الغنائي المصري أحد أهم كتاب الأغنية المعاصرة، برحيل الشاعر الغنائي المصري عزت الجندي، عن عمر يناهز 66 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن الراحل كان عضواً بجمعية المؤلفين والملحنين، وكتب مئات الأغاني لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، من أبرزهم محمد العزبي ومحمد قنديل وأنغام وعلي حميدة وراغب علامة وجورج وسوف وسميرة سعيد ولطيفة وحميد الشاعري، وأغلب نجوم الثمانينيات.

وهو صاحب أغنية "لولاكي" التي قدمها المطرب علي حميدة وأحدثت طفرة في عام المبيعات، كما قدم أغنية "سيدي وصالك" لأنغام، و"أهلا بالعيد" لصفاء أبو السعود .

ونعى حميد الشاعري الراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "وداعاً شاعر لولاكي عزت الجندي".

كما حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على نعي الراحل عبر صفحته على "تويتر"، وكتب : "الشاعر الكبير عزت الجندي في ذمة الله، رحل في أيام مفترجة، ربنا يرحمه ويصبر أهله".

وكما نعت النجمة أنغام الراحل بكلمات حملت معاني الحزن عبر صفحتها على "تويتر"، وكتبت : "البقاء لله في الشاعر الكبير عزت الجندي. تشرفت بالعمل معاه في أجمل الأغاني اللي غنيتها زي سيدي وصالك وعمري معاك وقول كده وعاجبني وغيرهم كتير كمان.. ربنا يرحمه".