لطيفة تبكي لمنعها من دخول السعودية!

جهينة نيوز

بكت المطربة التونسية، لطيفة، أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، صباح اليوم الاثنين بسبب منعها من دخول المملكة العربية السعودية منذ 7 سنوات.

وأكدت في حوارها مع برنامج "مجموعة إنسان" على قناة "إم بي سي"، أنها لا تدري سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، منذ 2012، على الرغم من حصولها وقتها على تأشيرة زيارة.

وعن ملابسات منعها من دخول السعودية، قالت لمقدم البرنامج، علي العلياني، بأنه بعد أن أحييت حفلا غنائيا في لبنان، توجهت إلى السعودية ومعها تأشيرة الزيارة، ولكنها فوجئت بمنع السلطات هناك لها من الدخول.

وأكدت أنها أصيبت بالصدمة بعد هذا الموقف، وأنها حتى الآن لا تعرف سبب منعها من دخول الأراضي السعودية، مشيرة إلى رغبتها في أداء العمرة.

وقالت باكية لإنها محرومة من أداء مناسك العمرة.