بماذا هدد "مهدي المشاط" السعودية!

جهينة نيوز

وجه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أمس الأحد، رسالة تهديد إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المشاط، في كلمة ألقاها في اختتام ورشة الرئيس الراحل للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، التخصصية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من القادة العسكريين، العمل على جعل 2018 عاما باليستياً، واعداً بمواصلة إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله".

وقال: "نحن معنيون بمواصلة المسيرة التي بدأها الشهيد الرئيس صالح الصماد وبعد استشهاده لن نتسابق على المناصب وإنما من أجل جعل العام الحالي عاما باليستيا كما وعد الرئيس الشهيد"، مشيراً إلى أن "على وزارة الدفاع إعادة ثقة الجيش بنفسه وإعادة الروح المعنوية للجنود وتعزيز ورفع مستوى الأداء حتى يصل المقاتلون إلى مستوى ثقة الشعب وتطلعاته".

وتابع رئيس المجلس السياسي الأعلى أن "التربية غير السليمة حولت الكثير ممن كانوا يرفعون شعارات الجمهورية إلى الارتماء في أحضان العدو لقتال أبناء وطنهم وتحت شعارات زائفة وكانوا يتشدقون باسم الوطن والجمهورية". وشدد على "أهمية دعم الجبهات من كافة أبناء الشعب لمؤازرة وتعزيز دور أبطال الجيش واللجان، ومواصلة التحشيد والتعبئة والنفير".

وكان الصماد توعد، في 9 أبريل/نيسان الماضي، قبيل 10 أيام من مقتله بقصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية في الحديدة، بأن يكون العام الجاري عاما باليستيا، من خلال قصف صاروخي يومي على المملكة.