ميلانيا ترامب تغيب عن قمتي مجموعة السبع وكوريا الشمالية

جهينة نيوز

قال البيت الابيض إن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغيب عن قمة مجموعة السبع التي تنطلق هذا الأسبوع في كيبيك بكندا ولا تعتزم حضور القمة المقررة مع كوريا الشمالية في سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران.

وحضرت ميلانيا اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا العام الماضي. ولم تظهر السيدة الأمريكية الأولى (48 عاما) على الملأ منذ 10 مايو أيار.

وخضعت ميلانيا لإجراء جراحي في 14 مايو أيار لعلاج مشكلة في الكلى وخرجت من المستشفى يوم 19 مايو أيار.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأحد ”لن تحضر مجموعة السبع ولا توجد خطط لسفرها إلى سنغافورة في الوقت الحالي“.

وكتبت ميلانيا تغريدة في 30 مايو أيار للرد على الأخبار التي تناولت غيابها عن الساحة.

وقالت ”أرى أن الإعلام يقضي الكثير من الوقت في التكهن بالمكان الذي أتواجد فيه وما أفعل. اطمئنوا أنا هنا في البيت الأبيض مع أسرتي وأنا بخير وأعمل بجد باسم الأطفال الأمريكيين والشعب الأمريكي“.

كان صحفي في قناة (سي.إن.بي.سي) كتب تغريدة قال فيها إنه رأى السيدة الأولى في البيت الأبيض مع مساعديها يوم 29 مايو أيار.