دولة عربية تتصدر قائمة أسوأ طرق في العالم وأخرى أفضلها!

جهينة نيوز

نشر مؤشر التنافسية العالمي 2017-2018 قائمة للبلدان، التي تملك أسوأ وأفضل طرق في العالم.

وشملت القائمة 137 دولة. وتم تقييم جودة الطرق وفقا لمقياس من 1 إلى 7. ومن الجدير بالذكر أن أي دولة لم تحصل على أعلى الدرجات.

وتصدرت موريتانيا قائمة أسوأ الطرق، بحصولها على نقطتين فقط. وتتبعها كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي (2.1 نقطة). وجاء في المرتبتين الرابعة والخامسة مدغشقر وغينيا (2.2 نقطة). وتليها اليمن (2.3 نقطة) وباراغواي (2.4 نقطة) وأوكرانيا (2.4 نقطة) وموزمبيق (2.5 نقطة) ومولدوفا (2.5 نقطة).

بينما تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الطرق (6.4 نقاط). وتتبعها سنغافورة (6.3 نقطة) وسويسرا (6.3 نقطة) وهونغ كونغ (6.2 نقطة) وهولندا (6.1 نقطة) واليابان (6.1 نقطة) وفرنسا (6 نقاط) والبرتغال (6 نقاط) والنمسا (6 نقاط) والولايات المتحدة الأمريكية (5.7 نقاط).

رويترز