ارتفاع عدد ضحايا بركان غواتيمالا الى 25 شخصاً

جهينة نيوز

أعلن متحدث باسم الخدمة الوطنية للحد من الكوارث الطبيعية في غواتيمالا، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الثوران البركاني فويغو الذي وقع في غواتيمالا يوم امس الأحد ارتفع ليصل إلى 25 شخصا.

وفي وقت سابق ، تم الإعلان عن 7 قتلى وحوالي 300 جريح، وأشارت قناة " إر بي سي " وفقا لأحدث المعلومات إلى أنه تم وضع نحو 653 شخصا بملاجئ مؤقتة، 378 منهم في إسكوينتلا، و 275 في ساكاتيبيكيس.

في سياق آخر، قال علماء إن بركان كيلاويا، الذي بدأ ثورانه قبل شهر على جزيرة "بيج أيلاند" في ولاية هاواي الأمريكية، دخل مرحلة جديدة أهدأ، فيما يبدو عند الفوهة بينما استمر تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر الشقوق الموجودة عند سفح البركان.

لكن خبراء البراكين الذين راقبوا ورصدوا كل تحرك في البركان طيلة الأسابيع الأربعة الماضية، أضافوا أن التغيير الأخير في سلوك البركان يضعهم في حالة عدم يقين بشأن ما الذي سيحدث بعد ذلك.