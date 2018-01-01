لافروف ونظيره الصيني يتفقان على تعزيز التنسيق في شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يى، ناقشا الوضع حول شبه الجزيرة الكورية خلال اللقاء الذي جرى بينهما في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، واتفقا على تعزيز التنسيق بشأن هذه المسألة.

وقالت الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها على الأنترنت: "تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون وبذل الجهود لنزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" الذي يعقد في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

ووصل لافروف إلى جنوب أفريقيا، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، وعشية الاجتماع الوزاري لدول"بريكس"، عقد الوزير محادثات مع نظيره الصيني وانغ يى والرئيس الجديد لجنوب أفريقيا سيريل رامابوس.

يذكر أن مجموعة "بريكس"، تضم دول تتميز بأسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 2.83 مليار نسمة، وتعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة.