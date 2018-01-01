جيش الاحتلال يشارك في مناورات الناتو للمرة الأولى بعد التزامه بعدم استفزاز روسيا !

جهينة نيوز

يشارك جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخه في مناورات حلف الناتو السنوية في شرق أوروبا بمشاركة 19 دولة، وهي المناورات التي بدأت، أمس الأحد.

وأكدت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية، صباح اليوم، الأثنين، أن اسرائيل تشارك للمرة الأولى في تاريخ حلف الناتو مشاركتها في مناورات الحلف الدولي، بمشاركة 19 دولة، وأكثر من 18 ألف جندي، في كل من أستونيا ولاتفيا وبولندا، وهي المناورات التي تمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، مع الالتزام بعدم استفزاز روسيا.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن أكثر من 6000 جندي من قوات حلف الناتو يرابطون في بحر البلطيق وبولندا، لكنهم لا يستفزون روسيا، في وقت تشارك "إسرائيل" بقوات المظليين والقوات الجوية.