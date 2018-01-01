الكشف عن سر محير حول "واتس آب"!

جهينة نيوز:

يراود الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" لغزا حوله، ولكن ليس متعلقاً بآخر تحديثاته، وإنما بتصميمه الأساسي، وتحديداً لونه.

وقد أثار اختيار جان كوم لـ "اللون الأخضر" تحديداً للتطبيق، الأكثر شيوعاً وجماهيرية بين الملايين حول العالم، استفسار عدد كبير من مستخدميه، وهو ما نحاول الإجابة عنه في السطور التالية.

ووفقاً لموقع "قورا"، فإن بيتر مارشال، وهو موظف إدخال بيانات وخبير في أبحاث الويب في شركة "فيفر"، يرى أن وضع اللون الأخضر على شعار "واتسآب" يعني "استمرار التواصل والمحادثات من دون أي حواجز، مثلما الحال بالنسبة لبطاقة "السيم" المدفوعة مسبقاً والمتواجدة في هاتفك المحمول".

وحيث أضاف مارشال أن اللون الأخضر يرمز لإشارة المرور، والتي تعني أنه في الإمكان المضي قدماً من دون عوائق.

كذلك أشار إلى أن "الأخضر" يعني "السلام"، وأن كل ما تحتاج إليه لاستخدام "واتسآب" عبر هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي "تابلت" هو توافر اتصال بشبكة الإنترنت، وذلك لكي تتمكن من الدردشة مع أصدقائك أو إجراء اتصال صوتي أو مرئي مع أحدهم.

بينما يفسر كيشان باتل، وهو مطور برمجيات، أن اللون الأخضر يحمل دلالات للصحة والهدوء والنضارة والتجددي، كما أنه يمثل النمو ويثير شعوراً بالاسترخاء والشفاء.

ويقول: "إنه لون النباتات الصحية، لذلك فهو يذكر المشاهدين بالطبيعة والصحة، ويرتبط أيضاً بالمال والثروة".