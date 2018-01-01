منتخب السعودية يعلن قائمته النهائية للمونديال

جهينة نيوز

أعلن المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي، خوان أنطونيو بيتزي، عن القائمة النهائية للنسور الخضر، المقرر مشاركتها في كأس العالم 2018.

وضمت القائمة المكونة من 23 لاعبا، كلا من: ياسر المسيليم، وعبد الله المعيوف، ومحمد العويس، ومنصور الحربي، وياسر الشهراني، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، وعلي البليهي، ومحمد البريك، وعبد الله عطيف، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله الخبيري، وحسين المقهوي، وعبد الملك الخبيري، وهتان باهبري، وسالم الدوسري، وتيسير الجاسم، ويحيي الشهري، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة إلى الاتحاد الدولي، صباح اليوم الاثنين، والتي جاء عنها عبر موقع "تويتر" بمقطع فيديو طريف وكاشف لثقافة وتاريخ المملكة.

وتخوض السعودية منافسات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، عقب المشاركة في المونديال أعوام 1994 و1998 و2002 و2006.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في منافسات النسخة المقبلة المقامة في روسيا، ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وأوروغواي وروسيا.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية وهي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.