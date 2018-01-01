أبراج يوم الإثنين 2018/6/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 6/4: عنده قدرة روحانية، عاطفي، حرية التفكير، يحب الجمال والفن والشهرة بدون تعب، حسن المعشر، دبلوماسي، بجميع الأحوال هو يملك الحل الوسط والقدرة على الاقناع، لا يسمح لأحد أن يملي عليه أحكام أو آراء، يساير الأشخاص من حوله، يحب الامتلاك، طموحاته أكبر من قدراته، في الفترة القادمة موجة أحداث تتجاوز كل المواقف بسهولة، تتقرب وتعمل مصالحة بناءة، وللبعض الجو العام مهدد بالقطيعة، العلاقة القديمة المتينة لا تتأثر، الأيام القادمة رؤية واضحة وأوقات طيبة، حظوظ تصلك على طبق من فضة، انتصارات كاسحة وأعمال جديدة وتنقلات من مكان لمكان وعمل إضافي إضافة إلى عملك إذا كان وضعك يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يقترب الأصدقاء والأحبة والمخلصين من أجوائك الخاصة، تتلقى مساعدة من قبل الأصدقاء، تسمع أخبار جديدة ومثيرة، اليوم ممتاز للدعاء حتى تتعمق وتركز وتعمل وتشعل شموع، جرّب تطلب أمنية، بمعنى اليوم طاقات مذهلة لتحقق دعوات وحفلات وتكسر الروتين وتخرج نحو معادلة أكثر عطاء لأن أنت أن تدعي أحداً إليك أو أن تندعي لأن اليوم ميل للأصدقاء.

الثور: اليوم الأجواء تحتاج منك لجهد وإثبات جدارة وإصرار على الهدف، ما عليك إلا أن تنظم الوقت أمام أي مهمة متزايدة حتى تظهر بأي صورة تستحقها، لا تخلو الأجواء من نشاطات اجتماعية مرهقة لك، نصيحة لا تعتمد على الآخرين بانجاز أعمالك المطلوبة منك، وحافظ على علاقاتك مع المسؤولين عنك، لا تهمل اليوم ارادتهم أو المشرف عليك إذا كنت طالب أو إذاً كنت حازم باتخاذ قرارات، انتبه على صحتك قليلاً يمكن أن تفتح حرب عليك، داري محيطك اليوم مولود الثور.

الجوزاء: اليوم المعنويات مرتفعة في العمل، تنظلق بالرغبة في التفكير بالسفر أو الاتصالات لأماكن بعيدة، يوم تقدر أن تبدأ بمشروع ثقافي أو معرفي سوف يكون هذا الشيء من الخطوات المفيدة حتى يزداد حدسك، احتمال للبعض حدوث مشكلة في القانون وتنحل إيجابياً لكن لا ترد الكيل بكيلين لأن اليوم مقابلاتك ناجحة مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تحتاج للتغيير، سوف يكون نهارك أفضل من اليومين الذين مضو، إذاً جهّز نفسك للمساعدة، انتبه من أشياء مزعجة، إذا انطلقت وراء أحداث تذكرك بالماضي انتبه ونصيحة ارجع بذكريات نحو المواقف السعيدة فقط التي علمتك الأشياء الايجابية من الحياة وأيضاً من اللازم أن تدرس وتدقق بجميع معطياتك اليوم وخاصةً الأمور المالية المشتركة، بإمكانك أن تصل لحل توافقي اليوم، تعزيز فرص مالية، تعويض، فواتير مولود السرطان.

الأسد: من الصباح استفيد من نصيحة الشريك لك سواء كان شريك عاطفة أو عمل أو صديق لا تحرجه بالكلام فقد تتلقى مفاجئات لك، احتمال ردة فعل يختل توازنك لأن الأجواء تدل على تعب نفسي ورغبة منك بارتياد موجة من الكآبة، نصيحة جرّب أن تعود لنجاحاتك التي حققتها في الماضي مولود الأسد.

العذراء: أعمال كثيرة مطلوبة منك ومطلوب انجازها، وقد يتراكم قسم منها، وما عليك إلا أن تقاوم هذا الاحتمال بتدارك مرور الوقت دون انجاز، يمكن فترة زمنية محددة اليوم لانجازاتك، لذلك لا تهمل صحتك لا ناحية الغذاء ولا الصحة، واليوم جرّب أن تفكر بمصلحتك أكثر دون أنت تسعى لإرضاء الآخرين مولود العذراء.

الميزان: اليوم جيد تمتلك حساسية عالية ثم تستحوذ عليك عاطفة كبيرة خاصةً انشاء الأحبة، لا تخلو من أرباح مالية ومكاسب لصالحك ليست مضمونة تماماً، لكن في اطار الوعود حسابات بالعمل ممكن أن تكون دقيقة أو مع الآخرين، مغامرات، تعامل مع الجديد، ولا كل ما يلمع ذهب بالمطلق لذلك في جميع الأحوال نهارك جيد لتنافس ولتسمع أخبار جميلة عن أولاد، لا يوجد مانع بتعزيز علاقاتك العاطفية اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم متعب غير الأمس، سوف تسعى لمبادرة تجديد علاقتك مع أفراد أسرتك وحتى مع المقربين منك، ابتعد عن العصبية أثناء أداء عمل ينطلب منك اليوم، يمكن ظهور بعض المطبات أمام أي قرار تأخذه اليوم إلا أنك قادر على تجاوزه بقوة ارادة، وللبعض يزداد اهتمامهم بترتيب المنزل، فكر اليوم بزراعة نبتة هذا شيء ايجابي لك مولود العقرب.

القوس: من الصباح يزداد نشاطك الفكري ومدى استيعابك للأمور وسوف تخطر في ذهنك مسائل كثيرة لها علاقة في العمل أو المال أو التعاملات التجارية بيع، شراء، سفر قصير، تنقلات، تظهر براعة في حياتك العامة من خلال تعامل أخوة جيران أو أصدقاء، تناقش مخططات مستقبلية، اليوم مناسب للبيع والشراء مولود القوس.

الجدي: لا تزال موجة النشاط والقوة تدعمك بصورة تدريجية لتزيل تعب الأيام وينشغل ذهنك في حسابات مالية، تتلقى بعض المكاسب، تحافظ عليها اذخار، أمام أي عمل عليك تزيد من الثقة بذاتك اليوم، تتوصل لأكثر القرارات المناسبة الملائمة لنفسك، إذاً كن حادزم بتصرفاتك، مبلغ إضافي، استرداد دين، قضايا مالية، أخبار جميلة لك مولود الجدي.

الدلو: ما زالت مرحلة النشاط التي تبدأ فيها بالتحضير هي صفحات متجددة، بمعنى وجود القمر في برجك تحس في الأجواء، تتطلعك مجدداً على جوانب الحياة، تشعر برغبة هائلة باستثمار كل ساعات النهار، انتصارات، رغبة في الانجازات، يشحنك القمر وخاصةً يعطيك القوة والمحبة والقدرة حتى تشرق أمامك فرصة ذهبية تزداد جاذبيتك والشعبية بتصاعد اليوم مولود الدلو.

الحوت: اليوم متعب لا يحمل لك إلا الملل وعدم الانسجام بالأجواء التي تعيشها، البقاء بأجواء الروتين أفضل ما تحصل لك مشكلة ويكون نهارك سيء، لذلك اليوم يوجد محاولة لتغير أو تسعى نحو بداية جديدة لا تكون من الخطوات السهلة، إن مسألة الوقت المثالي هي ان تنتظر، لكن اليوم تتعرض لضغط أو غيرة أو إيقاع في المكائد، حدسك هو يدلك تماماً على هؤلاء السيئون حتى تتجاوزهم بسهولة مولود الحوت.