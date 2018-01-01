امرأة تقود "سيارة ملاهي" في شارع مزدحم.. وهذا ماحدث..!؟

جهينة نيوز:

فاجأت سيدة صينية أفراد دورية شرطة المرور، عندما شاهدوها وهي تقود سيارة مماثلة لسيارات الأطفال في الملاهي، على أحد الطرقات السريعة.

واضطرت دورية الشرطة في غوييانغ جنوبي الصين، لإجبار المرأة على التوقف على جانب الطريق، عندما شوهدت وهي تقود سيارة أطفال صغيرة زرقاء اللون، يوم 24 أيار الماضي.

وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تقود السيارة الصغيرة وسط طريق مزدحم، ولا يبدو أنها تمانع أن تشارك حركة المرور مع السيارات الكبيرة، ممّا دفع الشرطة إلى توقيفها، ومصادرة السيارة على الفور، بحسب صحيفة أي بي سي واشنطن.

وبحسب مصادر محلية في الصين، تملك المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها متجراً يبيع مثل هذه السيارات، وهي مضطرة إلى نقلها بشكل يومي من المنزل إلى المتجر، وتلجأ عادة إلى قيادتها لتوفير الوقت.