الاليزيه: ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية"

جهينة نيوز

أعلن قصر الاليزيه، الأحد، في ضوء تصريحات المستشارة الألمانية في مقابلة معها أن أنجيلا ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية" حول إصلاح الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.

وأضاف الاليزيه أن ايمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل سيعقدان لقاء ثنائياً على هامش مجموعة السبع في كندا في الثامن والتاسع من حزيران لمواصلة محادثاتهما في هذا الملف.

وأعلنت ميركل الأحد أنها تدعم مبدأ موزانة استثمارات لمنطقة اليورو وإن كانت قيمتها أقل ممّا كانت ترغب باريس وكذلك نظاماً للقروض للدول التي تواجه صعوبات.

وقالت الرئاسة الفرنسية "إنها خطوة ايجابية تدل على الالتزام الأوروبي للمستشارة وحكومتها". وأضافت "أنها السبيل الوحيد لتوطيد منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي. اننا ملتزمون كلياً بذلك مع مستوى الطموح نفسه".

وتابع المصدر أنه على البلدين "العمل أكثر في الاسابيع المقبلة" للإعداد لخارطة طريق مشتركة.

كما اقترحت ميركل انشاء صندوق نقد اوروبي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مقابل مراقبة دقيقة وهو اقتراح لم يعط الاليزيه بعد ردا عليه.

كما ايدت اقتراح نظيرها الفرنسي بتشكيل قوة تدخل اوروبية مشتركة. ويعتبر الاليزيه أن هذه المواقف تدل على تغيير في النهج الالماني.