رسالة من محمد صلاح لعشاقه!

جهينة نيوز

وجه محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة إلى جمهوره كشف فيها عن شعور إيجابي فيما يتعلق بمشاركته في مونديال روسيا 2018.

ونشر صلاح صورة على "تويتر" اليوم الأحد

تظهر ممارسته لبعض التمارين الرياضية وعلق عليها بعبارة "لدي شعور جيد".

ويمارس نجم منتخب مصر تدريبات تأهيلية في مدينة فلنسيا الإسبانية، للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي لعب فيها فريقه ليفربول ضد ريال مدريد وانتهت بخسارته (1-3).

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو حزيران الجاري، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم روسيا والسعودية.