إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالعودة لمقراتها الأصلية.. الوز: الهدف تخفيف الضغط عن مراكز المدن

جهينة نيوز

أصدر وزير التربية هزوان الوز قراراً طلب فيه من مديريات التربية في مختلف المحافظات إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الحاصلين على موافقة بالنقل الاضطراري بضرورة العودة لمقراتهم الأصلية.

واستثنى القرار الذي نشرته صحيفة “الوطن” عدة حالات منها وقوع مقر المؤسسة التعليمية في منطقة خارج السيطرة أو عدم إمكانية الدخول إليها بموجب وثيقة من المحافظة المعنية تثبت ذلك، وإذا كان مقر المؤسسة التعليمية متضرراً إنشائياً أو فنياً بشكل يحول دون استثماره من أجل القيام بالترميمات اللازمة.

في تصريح للصحيفة أكد الوز أن الهدف من القرار تخفيف الضغط عن مراكز المدن والمحافظات وذلك بعد أن أعيد تحرير العديد من المناطق خلال المرحلة الماضية، مضيفاً: “الأمر الذي يتطلب وضع حد لبقاء العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة داخل مراكز المدن”.

وكشف الوز أن 300 مؤسسة تعليمية خاصة في المحافظات والتي اضطرتها ظروف الأزمة للعمل واستمرار العملية التعليمية داخل المدن.