مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاتصالات.. والظفير ينفي اطلاق حزم لانترنت (ADSL)

جهينة نيوز:

أفادت وكالة سانا بأن مجلس الشعب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها.

ووفقا لما اوردته سانا، طالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتوسيع شبكات الخطوط الهاتفية وبوابات الانترنت وتحسين جودته وتسريع وتيرة عمليات إعادة تأهيل المراكز الهاتفية في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

وتساءل عدد من الأعضاء عن مدى صحة إصدار تعليمات سعرية جديدة لحزم وباقات انترنت على الهواتف الثابتة داعين إلى معالجة مشكلة ضعف التغطية الخليوية في بعض المناطق.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة لإطلاق حزم انترنت فيما يتعلق بـ (ADSL) أو وجود أسعار جديدة لها نافيا وجود أي تصريح له أو لأي مسؤول في الوزارة حول هذا الموضوع.

وأعلن الظفير أن الوزارة ستطبق سياسة جديدة تضمن الاستخدام العادل لخدمات الانترنت من قبل جميع المشتركين وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود باقات أو حزم لافتا إلى أن 15 بالمئة من مستخدمي الانترنت في سورية يستهلكون 80 بالمئة من الحزم التي تدفع ثمنها الوزارة بالقطع الأجنبي.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل عمليات إعادة تأهيل وترميم المقاسم الهاتفية في المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري مبينا أن الوزارة تمكنت من إعادة ثلاثة مقاسم هاتفية للعمل في كل من سقبا وزملكا وحرستا بريف دمشق بسعة 110 آلاف خط هاتفي لكل مركز.