توقف الرحلات بشكل تام في مطار هامبورغ بألمانيا

جهينة نيوز:

أصيب مطار هامبورغ، وسط ألمانيا، اليوم الأحد، بشلل تام، بسبب خلل في نظام التيار الكهربائي نجم عن ماس كهربائي، ما أدى إلى توقف الرحلات تماما، وتكدس المسافرين.

وانقطع التيار الكهربائي تماما في مطار هامبورغ، بداية من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (8 تغ)، حسب بيان لسلطات المطار نشرته صحيفة بيلد الألمانية. ومازال التيار منقطعا حتى الساعة (16 تغ).

وتابع البيان "وقع خلل في نظام التيار الكهربائي نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لانقطاع التيار بشكل كامل".

وأضاف "توقفت الرحلات من وإلى مطار هامبورغ منذ انقطاع التيار، وتم تحويل مسار الطائرات القادمة لهامبورغ إلى مطارات أخرى كهانوفر وبريمن (شمالي ألمانيا)".

ووفق بيلد، أصيب المطار بشلل تام عقب انقطاع التيار، وأخلت الشرطة صالات الوصول والاستقبال، فيما تجمع مئات المسافرين لساعات أمام المطار في انتظار حل المشكلة.

وفي تمام ال16:15 بالتوقيت المحلي (15:15 تغ)، كتبت سلطات المطار على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المطار مجبر على إلغاء جميع رحلات يوم الأحد".

وتابع "لم يكن بالإمكان معالجة الخطأ"، في إشارة إلى الخلل في نظام التيار الكهربائي.

وأضاف "نحتاج لتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لضمان تسيير رحلات طيران آمنة".

ومطار هامبورغ خامس أكبر مطارات ألمانيا، ويستقبل ويسير 200 رحلة في المتوسط يوم الأحد.