اصابة طاقم طائرة جزائرية بعد انحرافها عن مسارها

الأحد, 3 حزيران 2018 الساعة 19:06 | سياسة, عربي

اصابة طاقم طائرة جزائرية بعد انحرافها عن مسارها

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن طائرة عسكرية من طراز هيركول سي-130 انحرفت عن مسارها اثناء هبوطها في القاعدة الجوية ببسكرة جنوب البلاد ما تسبب باصابة طاقم الطائرة بـ"جروح طفيفة"، وذلك بعد اقل من شهرين من أكبر كارثة جوية في تاريخ البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان انه " أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة إنحرفت طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية، ما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة اضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة"، بدون أن يذكر عدد الجرحى.

وتابع البيان "على إثر ذلك، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".


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