مناقشة إمكانية تزويد رواندا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا ناقشت مع رواندا احتمال إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "لدينا تعاون جيد في المجال العسكري التقني. مروحياتنا موجودة في ترسانة قوات الأمن الرواندية، والجيش وأجهزة إنفاذ القانون هناك، مركبات "أورال"".

وتابع: "هناك عدد من شحنات الأسلحة الصغيرة، ويجري الآن مناقشة إمدادات أنظمة الدفاع الجوي".

ويزور لافروف رواندا، الآن في زيارة عمل، حيث يجري مباحثات مع رئيس الدولة، بول كاغامي ووزيرة الخارجية لويز موشيكاوابو.

سبوتنيك