استشهاد رجل وزوجته وإصابة اثنين باعتداء “التحالف” على تل الشاير بريف الحسكة

جهينة نيوز

جدد “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن عدوانه على القرى والبلدات في منطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي عبر قصف طائراته بعدد من الصواريخ قرية حسن العلي ما تسبب باستشهاد وجرح 4 مدنيين على الأقل ووقوع دمار كبير في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن طائرات تابعة “للتحالف الدولي” اعتدت الليلة الماضية على قرية حسن العلي جنوب شرق مدينة الشدادي ما أدى إلى استشهاد رجل في الـ 90 من عمره وزوجته وإصابة ابنه وزوجته بجروح خطيرة حيث تم نقلهم إلى أحد مشافي الشدادي لتلقي العلاج.

وبينت المصادر الأهلية أن العدوان تسبب بوقوع دمار في المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بالأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.

ولفتت المصادر إلى أن قريتي الدحو والدشيشه وبعض قرى تل الشاير شهدت حركة نزوح كبيرة للأهالي خوفا من تجدد القصف العشوائي لطائرات “التحالف الدولي” التي كثفت خلال الأيام الماضية من عدوانها على القرى والبلدات في المنطقة بزعم استهداف إرهابيي “داعش”.

سانا