الامريكية كيز تبلغ دور الثمانية في فرنسا المفتوحة لأول مرة

جهينة نيوز

شقت الأمريكية ماديسون كيز طريقها إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرتها بفوزها 6-1 و6-4 على الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو يوم الأحد.

واعترفت المصنفة 13 قبل المباراة بأنها لم تشاهد مطلقا بورزانسكو وهي تلعب لكنها أحكمت قبضتها سريعا على المواجهة ضد اللاعبة الرومانية البالغ عمرها 30 عاما والتي كانت تخوض مباراتها الأولى في الدور الرابع باحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسددت كيز الكرة بدقة وقوة في أجواء مثالية على ملعب فيليب شاترييه، وحسمت اللاعبة الأمريكية المجموعة الافتتاحية في غمضة عين أمام بورزانسكو التي لم تقاوم كثيرا.

وسارت الأمور بشكل مماثل في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض بورزانسكو قرب النهاية مما سبب بعض القلق في معسكر كيز. وقلصت اللاعبة الرومانية تأخرها بنتيجة 5-1 إلى 5-4 لكن كيز أجهضت صحوتها وحسمت اللقاء على إرسالها.

وستتطلع كيز (23 عاما) الآن إلى حجز مكان في الدور قبل النهائي، وستواجه في دور الثمانية التشيكية باربورا ستريتسوفا المصنفة 26 أو القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.

رويترز