بريطانيا تعد مقترحات الخروج من الاتحاد الأوروبي لعرضها في قمة حزيران

جهينة نيوز

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد إن بريطانيا ستكون لديها مجموعة جيدة من المقترحات لسياسات الخروج من الاتحاد الأوروبي جاهزة للعرض في اجتماع لزعماء الاتحاد هذا الشهر وأضاف أنه يتوقع ردا إيجابيا من بروكسل.

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صعوبات في التوصل إلى مقترح لترتيبات جمركية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد، وهو ما يمثل أكبر عقبة حتى الآن أمام المحادثات، لعرضه أثناء مفاوضات مع بروكسل مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل في مارس آذار 2019.

وقالت أيرلندا يوم السبت إن ماي أمامها نحو أسبوعين لعرض المقترحات لكن حكومتها منقسمة وسخر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي من مسودات يجري بحثها في لندن.

واوضح جاويد إن المناقشات بين الوزراء للاتفاق على موقف موحد تحرز تقدما قبيل القمة المقررة يومي 28 و29 يونيو حزيران.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”أنا على ثقة تامة من أن رئيسة الوزراء ستكون لديها مجموعة جيدة من المقترحات عندما يحين موعد اجتماع المجلس في يونيو حزيران، وأن زملاءنا في أوروبا سيستقبلونها بشكل إيجابي“.

وقال إن المقترحات ستكون متمشية مع تصريحات ماي السابقة وأن مسودة السياسات التي وعدت بها ستنشر قبل القمة.

رويترز