حادث سير يودي بحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات

جهينة نيوز

لقيت ملكة جمال العالم للمتزوجات -2018 (Missis World) سانيا شاكيروفا مصرعها، جراء حادث سير وقع في جمهورية قرغيزستان.

وأفادت وزارة داخلية قرغيزستان، بأن حادث السير وقع في طريق باليكتشي – كاراكول الذي يربط شرق البلاد بشمالها.

وأضافت أن سبب الحادث يعود وفق المعلومات التمهيدية إلى فقدان سائق السيارة السيطرة عليها. وتابعت أن راكبا آخر كان داخل السيارة أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

وكانت سانيا شاكيروفا فازت الربيع الماضي بمسابقة "Miss Universe Beauty" التي جرت في مدينة نها ترانغ الفيتنامية، حيث منحت لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات (Missis World).

المصدر: تاس