شركة اتصالات تركية تقيم أول برج تغطية خلوية في محافظة إدلب

جهينة نيوز:

أقامت شركة اتصالات تركية أول برج تغطية للاتصالات الخلوية في محافظة إدلب، وذلك بعد انتهاء عملية الجيش التركي في نشر عناصره في نقاط المراقبة بالمحافظة.

وبحسب صحيفة "عنب بلدي المعارضة"، فإن شركة "توركسل" التركية للاتصالات ثبتت البرج في موقع النقطة التركية بمنطقة الصرمان بالريف الجنوبي الشرقي لإدلب، كونه يؤمن التغطية للقرى والبلدات في الريف الجنوبي الشرقي، البعيدة عن المناطق الحدودية.

وأوضحت الصحيفة أنه “من المفترض أن يبدأ ببث إشارة التغطية يوم الأحد، مشيرًة إلى أنه الأول من نوعه في المحافظة.

وثبت الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في الأشهر الماضية في إدلب، بموجب اتفاق "تخفيف التوتر" الذي وقعته مع الدول الضامنة للملف السوري

وتركز معظمها على الخاصرة الشرقية للمحافظة بدءاً من الريف الغربي لحلب، وحتى مورك في ريف حماة الشمالي