“Qualcomm” تقتحم عالم الواقع الافتراضي بتقنيات جديدة!

جهينة نيوز:

أعلنت "Qualcomm" الأمريكية عن تطوير معالج جديد مخصص لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وأوضح الخبراء أن معالج "XR1" صغير الحجم سيصبح واحدا من أهم المعالجات المستخدمة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وألعاب الفيديو المنزلية، وخصوصا أن "Qualcomm" معروفة بتطويرها للمعالجات مميزة الأداء كمعالجات "Snapdragon 845" المستخدمة حاليا في أحدث الأجهزة والهواتف الذكية.

ويمكن لهذا المعالج وفقا لـ "Qualcomm" التعامل مع الفيديوهات التفاعلية والفيديوهات المأخوذة بتقنية "360 درجة"، كما يدعم فيدوهات "4K".

المصدر: لايف. رو