الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وذخيرة للارهابيين في درنة

الأحد, 3 حزيران 2018 الساعة 11:48 | سياسة, عربي

الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وذخيرة للارهابيين في درنة

جهينة نيوز

أعلنت القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أن سلاح الجو قصف مخازن للأسلحة تابعة لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مدير المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن مخازن الأسلحة والذخيرة قد تم تدميرها بالكامل، بعد شن غارات على مواقع بمحيط شركة الجبل بالمدخل الغربي لمدينة درنة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي والجماعات المتطرفة المتحصنة داخلها، منذ إعلان القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، انطلاق حملة عسكرية لتحرير المدينة.

يذكر أن درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".


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