استعدادات ريال مدريد معلقة في الهواء بسبب رحيل زيدان

جهينة نيوز

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن استعدادات فريق ريال مدريد، للموسم الجديد أصبحت معلقة في الهواء بعد رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خطة زيدان كانت بدء التحضيرات في فالديبيباس في مدريد، ولكن النادي يريد تغييرها الآن لتكون في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الخطة كانت تنص على عودة الفريق من إجازته مباشرة إلى فالديبيباس، حيث سيبدأ من منتصف الشهر المقبل تحضيراته ليصبح جاهزا قبل بدء المسابقات.

وأشارت إلى أن زيدان وضع تدريبات شاقة لمدة أسبوعين، ثم السفر إلى الولايات المتحدة للعب الوديات فقط عكس المواسم السابقة.

وأوضحت الصحيفة أن بعد استقالة زيدان سيكون على الإدارة إقناع المدرب الجديد بإمكانية بدء التحضيرات في الولايات المتحدة كما كان يفعل الفريق سنويًا.