ميغان ماركل تنضم للنساء الأكثر تأثيراً في بريطانيا

جهينة نيوز

اختارت مجلة "فوغ" البريطانية دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ضمن قائمة أكثر 25 امرأة تأثيراً في بريطانيا.

وأوضحت المجلة أن قصة دوقة ساسكس "حازت على خيال عامة الناس بشكلٍ لا مثيل له هذا العام". وأضافت أنه "باعتبار ماركل ناشطة نسوية أمريكية، فإنها تساعد في تكوين هوية جديدة للملكية في القرن الحادي والعشرين."

واختيرت ماركل إلى جانب محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، ومصممة الأزياء، ستيلا مكارتني، ومؤلفة روايات هاري بوتر، جوان رولينغ.

وتضمنت القائمة العديد من النساء المؤثرات من بينهن بريندا هيل، 73 عاماً، والتي كانت أول رئيسة للمحكمة العليا بالمملكة المتحدة في يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى الفنانة الحائزة على عدة جوائز، دوا ليبا، 22 عاماً، والسياسية الإسكتلندية، روث ديفيدسون، 39 عاماً.

وشملت القائمة أيضاَ كبيرة مسؤولي العمليات لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، كوليت روش، والباحثة في الكيمياء الحيوية، بريانكا جوشي والكاتبة والأكاديمية سيناد بورك، بالإضافة إلى الصحفيات كارول كادوالادر، وأميليا جنتلمان، وكاثرين فاينر.