الكشف عن خطة “ابن سلمان” الجديدة للسيطرة على مساحات من أراضي السعودية!

جهينة نيوز

في تعليق له على حزمة الأوامر الملكية السعودية التي صدرت صباح امس السبت، وكان أهمها إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان برئاسة محمد بن سلمان، أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن ولي العهد يسعى للسيطرة على مساحات شاسعة من أراضي المملكة لمصلحته الخاصة تحت هذا الغطاء.

ودون “مجتهد” الشهير بتسريباته السياسية والذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”هذه المناطق الشاسعة ليست إلا المرحلة الأولى من “تشبيك” محمد بن سلمان”.

وتابع موضحا مخطط ولي العهد الجديد:”المراحل القادمة ستشهد مساحات أكبر وكلها ستكون ملك ابن سلمان، على غرار صندوق الاستثمارات العامة الذي ظاهره ملك الدولة وباطنه ملك ابن سلمان”.

وكانت الأوامر الملكية، وجهت بأن تكون محميات “الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة” والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها شمال المملكة، محمية ملكية تسمى “محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ومساحتها الإجمالية تزيد على 130 ألف كم مربع.

فيما تكون المنطقة الواقعة بين مشروع “نيوم” ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، وتسمى “محمية الأمير محمد بن سلمان”، بمساحة إجمالية تصل إلى 16 ألف كم مربع.

وفي تعزيز جديد لسلطات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسيطر على مفاصل الحكم بالمملكة، أصدر والده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز امس السبت، حزمة أوامر ملكية جديدة أطاحت بعدد من الوزراء ومنحت “ابن سلمان” منصبين جديدين.

وكان أبرز تلك الأوامر التي بلغت 23 أمرا، هو إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، علاوة على مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، على أن يتولى ولي العهد رئاسة الهيئة والمجلس.