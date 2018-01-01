ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي لهذا السبب؟

جهينة نيوز

ذكرت مصادر مقربة من المطربة الأمريكية، ريهانا، بأنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام.

ووفقا لمجلة "هاربر بازار" نقلا عن موقع "ميديا تيك آوت نيوز"، فإن المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، أنهت علاقتها بحسن جميل لأنها "سئمت منه".

وقالت: "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبعة بلدان أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

كما أن جميل هو رئيس منظمة عائلته الخيرية، التي تأسست في عام 2003، وتهدف إلى إنهاء الفقر وتحسين الصحة والتعليم وخلق فرص ثقافية واقتصادية للناس في الشرق الأوسط وحول العالم.

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير؛ إذ كان مرتبطا في السابق بنعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.