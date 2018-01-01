حلف الناتو يهدد "إسرائيل" بسبب ايران!

جهينة نيوز

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن حلف الناتو يهدد إسرائيل، بعد رفض السكرتير العام للحزب جينز ستوتنبرغ الدفاع عنها ضد إيران في أية حروب مستقبلية بين الطرفين، الإيراني والإسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء امس السبت، أن ستوتنبرغ أوضح لإسرائيل رفض حلف الناتو الدفاع عنها في حال الدخول في حرب مع إيران، بدعوى أن إسرائيل ليست عضو في الحزب وإنما مشاركة فحسب، وبالتالي فإن التقارب او الصداقة المشتركة بين الحلف وتل أبيب لا تتيح للأخير اشراك الناتو في حربه مع أي طرف.

وأفاد المعلق العسكري للقناة على موقعها الإلكتروني أن حلف الناتو لا يمكنه التدخل في أية مواجهات في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على العلاقات القوية بين الحلف وإسرائيل، ولكن لا يمكن للناتو التدخل في أية صراعات تدخل فيها إسرائيل، فهي حليف وليست عضو بالحلف الدولي.