أبراج يوم الأحد 2018/6/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/3: شخصية لبقة، هادئ، ينشط الصمت، يتميز بعمق التفكير، يعتمد على نفسه، طبيعته مشرقة، ذاكرة جيدة، لا يرتكب أخطاء ذات طريق اللسان، ينجز بالفخامة، عقل ومنطق بعلاقته العاطفية، تحمل الأشهر القادمة للبعض ارتباط للذي وضعه يسمح، مشاريع مفيدة للدراسة، وللبعض يؤسس لجديد يمكن زواج أو أحد من محيطه أو أولاده أو أنت عندك نجاحات وتقدم وتغيرات بالأشهر بين السادس والثامن والتاسع، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم جيد نهارك يحمل وعود وتقدم على عمل بكل قواك وتسمع كلام يرضيك من أصدقائك لذلك احتمال دعوات ولقاءات أو أنت تقوم بدعوة أحد، وبإمكانك أن تطلب أمنية وتتحقق، يمكن أن تسوّق لنفسك بطريقة جيدة، أو ترافق أصدقاء بمهمة أو رحلة، بمعنى عنوان نشاط اجتماعي وصداقات مولود الحمل.

الثور: يوجد قلق قليلاً وتغيير بمسارك، نهار احتمال يحمل لك ضغط عمل ومسؤولية جديدة، انتبه أفضل من أن تدفع ثمن اهمال سابق، يوم للعمل واهتمام بشخص في محيطك العملي أو المهني، عليك أن تغض عن بعض النزاعات وانتبه على مكانتك وسمعتك، وللبعض لديهم نزلة أسواق أو زيارة مريض أو زيارة مشفى ويوجد أحد يمكن أن يحبطك في عملك، انتبه من تعطيل مقصود لبعض أعمالك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم جيد، انفراج لأحوالك، تخفف بعض التشنجات لأن اليوم يحمل لك نهارك مقابلات وسفريات واتصالات لمسافات بعيدة، يوم للأوراق ومستندات و أمور ادارية وللحركة واستقبال زوّار من مسافات بعيدة أو خبر من بعيد، يوم جيد للنقاشات والأمور الغيبية والدينية أو تلتقي بمن يولد في قلبك رغبة التحدث معه مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم جيد أفضل من اليومين الماضيين، سوف تعقد اجتماعات مهنية وتتلقى مبلغ من مال مشترك من اقراض أو دين مال أو ربح سابق، يوم للتغييرات والتفكير بالماضي، وللبعض يوجد بعض التأجيل أو قلق بسبب بعض الفواتير والاستحقاقات والالتزامات المالية قد يزعجك، وإذا كنت في تأخير، حاول أن تسّبق لأن نهار جيد ليكون فيه اهتمام بالسلامة وبالصحة ومرافقة مريض وللفواتير والاستحقاقات والضرائب لك مولود السرطان.

الأسد: لا تقدم على شيء جديد، وكن حريص على عدم جرح الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة، وانتبه على صحتك، وللبعض يتحدث أيضاً نهارك عن قضية شرائية تحصل فيها بعض العرقلات أو التأجيل أو تطرأ باللحظة الأخيرة، لكن هو لا بأس نهارك لتعمل تسويات ولتصلح بعض أعطالك وإذا كان الخصم قوي انتبه منه اليوم مولود الأسد.

العذراء: اليوم يوجد عمل كثير لا تعرض انجازاتك لخطر انهيار بسبب عدم اهتمامك، صحصح باكراً وفكر جيداً بأي مشكلة طارئة واطلب مساعدة، ممكن خصم بمن تثق بهم من زملاء بالعمل أو محيطك، واحتمال للبعض تكريم على شيء قمت به، أو للبعض أمور صحية وغذائية تهتم فيها، بمعنى تستعيد ثقتك إذا كانت غائبة عن طريق المساعدات اليوم وتطلب مساعدة من أصدقاء، لكن قبل أن تقدم على أي عمل جديد فكّر جيداً وحاول أن تنجز المهم مولود العذراء.

الميزان: القمر في الدلو معناه تفيض حيوية وتحضر ليوم جديد على صعيد لهو وتسلية، تفاجئ بمواقف من قبل الآخرين بسبب المنافسة، لكن صوتك مسموع يعلا عليهم، اليوم أداءك قد يرطب الجو، جو جميل لكن ترغب بتغيير على صعيد شكلك الخارجي أو مكان اقامتك وللبعض خبر يخص ولد أو اهتمام بأولاد أو زوّار، بمعنى جيد نهارك اليوم مولود الميزان.

العقرب: كن متعاون، القمر بموقع فلكي معاكس لك بنفس المربع، فلا تستخف بهذه التحذيرات، احتمال أنت أمام أزمة عائلية أو أمر شخصي، قد تواجه بعض العرقلات والتصليحات، بعض المقربين تجد الحلول من خلالهم، احتمال للبعض قلق وارتباك عائلي أو خبر عاجل يخص أحد أفراد عائلتك أو احتمال تحسم أمرك أو تنهي مشكلة عائلية، لكن بالعموم انتبه على صحتك مولود العقرب.

القوس: اليوم يحمل لك حماسة واهتمام خاص بسفرة قصيرة أو بعلاقة تخص مقابلة أو اهتمام ببيع وشراء وقد تحتار في أدائها، بمعنى يوم جيد لتحمل بطياته تنقلات ومقابلات وسفريات أو تعامل مع أخوة أو جيران وتُقابل بالترحيب، احذر على سلامتك ولقيادة السيارة أو أحد ما مع النفوذ، أصحاب النفوذ انتبه من تحدي، كل شخص حسب اهتماماته في الحركة، المهم عنوان نهارك هو حركة وتواصل وسفرات قصيرة مولود القوس.

الجدي: القمر مسيطر على الدلو ليعطيك لك مال مولود الجدي لتبدأ على صعيد أمور مالية التي تحمل آمال وتوقع أرباح مالية اليوم أو مبلغ أو استرداد دين غير منتظر أو مكافئة أو هدية، أعمالك تأخذ نجاح جديد أو أخبار جديدة مولود الجدي.

الدلو: تبدأ على صعيد هذا المهار، تحضّر نفسك للقاء ولتغيير شكل لتنهي من مشكلة ولتحسم أمرك، مميز بنجوميتك وشعبيتك، وتنظر إلى هدفك البعيد بتفاؤل، وحاضر حتى تشق طريق جديد، وواعد نهارك، يوم إطلالة فيها حيوية وتسمع خبر كنت تنتظره مولود الدلو.

الحوت: يوم بطيء حيث تشتد المنافسات وفد تشعر بأمر فيه بعض الارباك أو تتعرض لبعض المشاكل البسيطة والنميمة من معاتبات على صعيد شخصي أو عاطفي، احتمال بعض التشاؤم يسكنك رغم ذلك يجب أن تكون منفتح لأنه ينطلب منك التروي وتتصرف بدبلوماسية وانتبه لمصلحتك بسبب الحيرة أو خطأ قد ترتكبه بسبب خطأ تقدير، بمعنى يكون بالنسبة للآخرين مسألة أساسية، كن حذر اليوم مولود الحوت.