مئات الأردنيين يطالبون برحيل الحكومة.. والعاهل الاردني يدعو لحوار وطني

جهينة نيوز:

شارك مئات الأردنيين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء، بالعاصمة عمان، مُطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.

يأتي ذلك في إطار احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

وهتف المشاركون: "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب.

وتشهد العديد من مدن البلاد، في هذه الأثناء، مسيرات ووقفات احتجاجية، لا سيما بعد تلكؤ الحكومة بسحب مشروع القانون، في اجتماع مع مجلس النقابات المهنية، في وقت سابق اليوم.

من جانبه طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة ومجلس الأمة أن يقودا حوارا وطنيا شاملا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق المواطنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال الملك خلال ترؤسه مجلس السياسات الوطني إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل".

وشدد الملك عبد الله على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.