انقطاع بث قنوات "بي إن" القطرية عن المشاهدين في الإمارات

جهينة نيوز

انقطع بث القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة "بي إن" القطرية عن آلاف المشاهدين في الامارات السبت، بالتزامن من اقتراب الذكرى السنوية الاولى للازمة الدبلوماسية بين الدوحة وجاراتها، الامارات والسعودية والبحرين بالاضافة الى مصر.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" التي تعرض القنوات القطرية في الامارات، إن شبكة "بي إن" هي التي حجبت البث

وأعلنت "دو" في بيان على موقعها الالكتروني "نأسف لاعلان ان زبائننا غير قادرين مؤقتا على مشاهدة قنوات وباقات "بي إن سبورتس" بسبب قرار صادر عن شبكة "بي إن سبورتس".

ويأتي حجب قنوات "بي إن" السبت في خضم ازمة سياسية واعلان الشبكة ان قنواتها تتعرض للقرصنة في المنطقة، وان قناة اسمها "بي اوت كيو" تبث محتوى قنواتها بطريقة غير مشروعة.